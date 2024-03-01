Новый газопровод в Коми обеспечит топливом тысячи домовладений

freepik.com

Газпром газораспределение Сыктывкар" ввело в эксплуатацию предназначенный для газификации южной части Коми межпоселковый газопровод протяженностью 56,1 км. Об этом сообщают в пресс-служба компании. Это важное событие позволит газифицировать 1,9 тысяч домовладений в нескольких населенных пунктах, таких как село Корткерос, поселок Визябож, деревня Визябож, село Додзь, поселок городского типа Седкыркещ и местечко Лемью.

Новый газопровод также обеспечивает возможность газификации четырех котельных, одна из которых уже успешно переведена с мазута на природный газ. Кроме того, для газификации котельной в селе Корткерос был построен специальный распределительный газопровод длиной 2 км.

Внедрение сетевого газа позволяет значительно сократить и оптимизировать затраты на тепловую и электрическую энергию, а также улучшить экологическую ситуацию в регионе. Оно также открывает новые возможности для развития региона и обеспечивает экономичное и эффективное топливо для жителей, социальных объектов и промышленных предприятий.

Строительство данного газопровода осуществлено в рамках программы развития газоснабжения и газификации республики Коми на период с 2021 по 2025 годы. Это значимое достижение для Коми, ибо сетевой газ в Корткеросский район приходит впервые.