Глава Коми Владимир Уйба передал Ухте 8 новых автобусов
- 16:03 1 марта
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- Елизавета Петрова
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Вручение ключей от транспорта состоялось сегодня на площадке у Республиканского стадиона. Это восемь многоместных автобусов марки НефАЗ.
Глава республики передал их мэру Ухты. Со слов Магомеда Османова, транспортные средства будут задействованы на «загруженных» маршрутах.
Уйба провел и тест-драйв одного из автобусов. Видео этого момента появилось в местных телеграм-каналах.
Ранее мы писали о том, что для Усинска закупили три новых современных автобуса стоимостью 18,3 миллиона рублей.