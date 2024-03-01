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Глава Коми Владимир Уйба передал Ухте 8 новых автобусов

Глава Коми Владимир Уйба передал Ухте 8 новых автобусовФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Вручение ключей от транспорта состоялось сегодня на площадке у Республиканского стадиона. Это восемь многоместных автобусов марки НефАЗ.

Глава республики передал их мэру Ухты. Со слов Магомеда Османова, транспортные средства будут задействованы на «загруженных» маршрутах.

Уйба провел и тест-драйв одного из автобусов. Видео этого момента появилось в местных телеграм-каналах.

Ранее мы писали о том, что для Усинска закупили три новых современных автобуса стоимостью 18,3 миллиона рублей.

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