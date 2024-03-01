Глава Коми Владимир Уйба передал Ухте 8 новых автобусов

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Вручение ключей от транспорта состоялось сегодня на площадке у Республиканского стадиона. Это восемь многоместных автобусов марки НефАЗ.

Глава республики передал их мэру Ухты. Со слов Магомеда Османова, транспортные средства будут задействованы на «загруженных» маршрутах.