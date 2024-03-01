В Коми на следующей неделе завоют сирены

Комитет Коми по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям информирует, что 6 марта 2024 года в 10:40 по всему региону будет проведена комплексная проверка готовности системы оповещения населения.

Проверка будет включать в себя запуск сирен системы оповещения на протяжении трёх минут, а также передачу речевых сообщений по сети уличных громкоговорителей, по радио и телевидению. Действия населения при объявлении сигнала "Внимание всем!"