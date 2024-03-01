В Коми на следующей неделе завоют сирены
- 13:32 1 марта
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- Елизавета Петрова
Комитет Коми по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям информирует, что 6 марта 2024 года в 10:40 по всему региону будет проведена комплексная проверка готовности системы оповещения населения.
Проверка будет включать в себя запуск сирен системы оповещения на протяжении трёх минут, а также передачу речевых сообщений по сети уличных громкоговорителей, по радио и телевидению. Действия населения при объявлении сигнала "Внимание всем!"
В случае возникновения чрезвычайной ситуации жители Республики Коми будут оповещены сигналом "Внимание всем!", который представляет собой длительное, до 3 минут, звучание сирен. После этого будет передано информационное сообщение о случившемся и порядке необходимых действий.
Порядок передачи информации населению Информационные сообщения о чрезвычайных ситуациях доводятся до населения Республики Коми через следующие каналы: 10 общедоступных телеканалов и 3 радиоканала, входящих в состав цифрового телерадиовещания (первый мультиплекс); телевизионный канал "Юрган" через спутниковое вещание "Триколор", IP телевидение Ростелеком, кабельных операторов Республики Коми; * сайт "Юрган.рф".
Если вы услышали сигнал "Внимание всем!" на улице, необходимо:
1. Подойти к уличным громкоговорителям.
2. Прослушать сообщение, в котором будет точная информация о случившемся и правилах поведения в этой ситуации.
Если вы услышали сигнал "Внимание всем!" и в это время находитесь дома, необходимо:
1. Включить телевизор или проводное радио.
2. Прослушать сообщение, в котором будет точная информация о случившемся и правилах поведения в этой ситуации.