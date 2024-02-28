Владимир Уйба забрал из приюта собаку

На встрече с муниципальными журналистами глава республики Владимир Уйба поднял наболевшую тему безнадзорных собак. Глава региона обозначил приоритетный подход в решении этой проблемы: единственный верный путь - пристройство бездомных животных к ответственным владельцам.

По инициативе Уйбы планируется разработать программу материального стимулирования граждан, берущих собак из приютов. По словам главы региона, человеку, изъявившему желание взять под свою опеку приютское животное, будет предоставляться определенная денежная компенсация.

Взамен новый хозяин берет на себя обязательство обеспечить собаке достойные условия содержания на протяжении всей ее жизни. Сам Уйба является владельцем трех собак, одну из которых он взял из приюта в Ухте.

Два года назад Уйба общался с местной девушкой касательно этой проблемы.