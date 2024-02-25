Ухтинец попал на скамью подсудимых за кражу топлива с работы

Ухтинцу придётся заплатить около 1 миллиона за хищение топлива с работы. Об этом сообщает пресс-служба Ухтинского городского суда.

В 2022 году 32-летний житель Ухты неоднократно сливал топливо на работе. В документах он указывал расходы, как использованные во время эксплуатации служебного транспорта. Украденное горючее он продавал неустановленной личности. Так он причинил организации, в которой работал, ущерб более чем на 800 тысяч рублей.