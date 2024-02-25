Ухтинец попал на скамью подсудимых за кражу топлива с работы
- 17:00 25 февраля
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
Ухтинцу придётся заплатить около 1 миллиона за хищение топлива с работы. Об этом сообщает пресс-служба Ухтинского городского суда.
В 2022 году 32-летний житель Ухты неоднократно сливал топливо на работе. В документах он указывал расходы, как использованные во время эксплуатации служебного транспорта. Украденное горючее он продавал неустановленной личности. Так он причинил организации, в которой работал, ущерб более чем на 800 тысяч рублей.
Суд признал действия ухтинца мошенничеством. Мужчина похитил чужое имущество в крупном размере. Его признали виновным. Теперь жителю Ухты придётся возместить ущерб, а также заплатить штраф в размере 150 тысяч с рассрочкой выплат на 10 месяцев. Решение ещё не вступило в законную силу.