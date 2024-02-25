В Сыктывкаре благоустроят ещё один двор

Организации, желающие принять участие в электронном аукционе, в срок до 1 марта могут подать документы. 5 марта конкурсная комиссия определит победителя аукциона, с которым будет заключен контракт. В рамках договора подрядчик обязан приступить к строительным работам 22 апреля, а завершить - до 31 августа 2024 года. По смете дорожники должны заменить проезжую и пешеходную часть двора, включая разборку и замену бортовых камней, а также самого асфальтобетонного покрытия. Кроме того, в рамках контракта необходимо поднять до 10 см восемь колодцев, находящихся на территории дома. Также договор предполагает установку восьми скамеек со спинкой и столько же урн для мусора. На улице Димитрова также появится и новое освещение в виде восьми светильников с люминисцентными лампами и восьми светодиодных светильников.