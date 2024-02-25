В Сыктывкаре благоустроят ещё один двор
- 16:27 25 февраля
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- Анастасия Амелькина
В Сыктывкаре благоустроят дворовую территорию возле 5 дома на улице Димитрова. На сайте госзакупок появилась соответствующая заявка.
В рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в столице Коми будет благоустроен двор дома 5 по ул. Димитрова. На портале государственных закупок разместили заявку на выполнение работ по благоустройству указанной территории. Начальная стоимость закупки составляет 11 млн рублей.
Организации, желающие принять участие в электронном аукционе, в срок до 1 марта могут подать документы. 5 марта конкурсная комиссия определит победителя аукциона, с которым будет заключен контракт. В рамках договора подрядчик обязан приступить к строительным работам 22 апреля, а завершить - до 31 августа 2024 года. По смете дорожники должны заменить проезжую и пешеходную часть двора, включая разборку и замену бортовых камней, а также самого асфальтобетонного покрытия. Кроме того, в рамках контракта необходимо поднять до 10 см восемь колодцев, находящихся на территории дома. Также договор предполагает установку восьми скамеек со спинкой и столько же урн для мусора. На улице Димитрова также появится и новое освещение в виде восьми светильников с люминисцентными лампами и восьми светодиодных светильников.
Благоустройство данной дворовой территории дома станет еще одним шагом в реализации национального проекта "Жилье и городская среда" в Сыктывкаре. Проект направлен на улучшение качества жизни горожан, создание комфортной и безопасной среды для проживания.