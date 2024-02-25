В Ухте мужчина избил неприятеля стеклянной бутылкой
- 15:30 25 февраля
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- Анастасия Амелькина
В Ухтинский городской суд поступило уголовное дело в отношении местного жителя. Его обвинили в совершении тяжкого преступления. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Следствие считает, что в ноябре 2023 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в комнате общежития, в ходе конфликта со знакомым взял стеклянную бутылку и нанес потерпевшему не менее четырех ударов по голове. После этого ухтинец нашел металлическую палку и ударил неприятеля не менее пяти раз в область грудной клетки и не менее пяти раз по ногам.
В результате этих действий потерпевшему были причинены физическая боль и телесные повреждения, в том числе телесное повреждение, которое квалифицируется по признаку опасности для жизни как тяжкий вред здоровью. Жителя ухты заключили под стражу. Судебное заседание для рассмотрения вопроса о дальнейшем содержании обвиняемого под стражей назначено на 28 февраля 2024 года. В ходе судебного разбирательства планируется установить все обстоятельства преступления, допросить свидетелей и заслушать показания экспертов. Дело находится на особом контроле у прокуратуры.