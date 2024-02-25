В Ухте мужчина избил неприятеля стеклянной бутылкой

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Ухтинский городской суд поступило уголовное дело в отношении местного жителя. Его обвинили в совершении тяжкого преступления. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Следствие считает, что в ноябре 2023 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в комнате общежития, в ходе конфликта со знакомым взял стеклянную бутылку и нанес потерпевшему не менее четырех ударов по голове. После этого ухтинец нашел металлическую палку и ударил неприятеля не менее пяти раз в область грудной клетки и не менее пяти раз по ногам.