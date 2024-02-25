В Коми дизельное топливо стало дешевле
- 14:30 25 февраля
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
Дизельное топливо в Коми становится дешевле. Об изменении цен на нефтепродукты и их текущей стоимости сообщает Комистат.
За неделю с 13 по 19 февраля 2024 года было зафиксировано снижение цены на дизельное топливо и увеличение на бензин марки АИ-92. Остальные виды топлива, по сравнению с прошлой неделей, остались без изменения. Стоимость бензина АИ-98 и выше остаётся стабильной уже на протяжении месяца.
На 19 февраля 2024 года в среднем по региону определены такие цены на нефтепродукты:
АИ-92 – 47,11 руб.
АИ-95 – 52,63 руб.
АИ-98 и выше – 68,59 руб.
ДТ – 64,49 руб.
В Сыктывкаре:
АИ-92 – 46,01 руб.
АИ-95 – 51,73 руб.
АИ-98 и выше – 68,48 руб.
ДТ – 64,19 руб.
В Ухте:
АИ-92 – 46,26 руб.
АИ-95 – 53,05 руб.
АИ-98 и выше – 68,78 руб.
ДТ – 63,68 руб.