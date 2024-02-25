В Коми дизельное топливо стало дешевле

Дизельное топливо в Коми становится дешевле. Об изменении цен на нефтепродукты и их текущей стоимости сообщает Комистат.

За неделю с 13 по 19 февраля 2024 года было зафиксировано снижение цены на дизельное топливо и увеличение на бензин марки АИ-92. Остальные виды топлива, по сравнению с прошлой неделей, остались без изменения. Стоимость бензина АИ-98 и выше остаётся стабильной уже на протяжении месяца.