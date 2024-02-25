За 2023 год в Сыктывкаре около 6 тысяч доноров сдали кровь
- 13:25 25 февраля
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В Сыктывкаре самым взрослым донорам 66 и 65 лет. За 2023 год кровь сдали 5900 человек. Об этом сообщает Коми республиканский центр крови.
За 2023 год количество донаций снизилось на 15%. Это связано с тем, что сдача плазмы стала ограниченной, так как выросла потребность в тромбоцитах и цельной крови. По этой же причине мужчины сдают кровь чаще женщин, ведь им легче поддерживать гемоглобин на достаточном уровне.
Так, за прошлый год кровь сдали 5 900 человек. Из них 58% мужчины и 42% женщины. Лидирующими стали первая и вторая группа крови, а самое малое количество четвертой группы – всего 10%. Также чаще кровь сдают люди от 30 до 39 лет, а следующую ступень занимают взрослые от 40 до 49 лет. Всего 3% занимает молодёжь 18-19 лет.