За 2023 год в Сыктывкаре около 6 тысяч доноров сдали кровь

В Сыктывкаре самым взрослым донорам 66 и 65 лет. За 2023 год кровь сдали 5900 человек. Об этом сообщает Коми республиканский центр крови.

За 2023 год количество донаций снизилось на 15%. Это связано с тем, что сдача плазмы стала ограниченной, так как выросла потребность в тромбоцитах и цельной крови. По этой же причине мужчины сдают кровь чаще женщин, ведь им легче поддерживать гемоглобин на достаточном уровне.