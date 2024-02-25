В Коми на пожаре погиб мужчина

На пожаре в Усть-Вымском районе погиб мужчина. Также в тот день горел автомобиль на трассе Сыктывкар – Ухта. Об этом сообщает МЧС Коми.

24 февраля 2024 года в МЧС поступил вызов о возгорании квартиры жилого дома в посёлке Мадмас. На момент прибытия пожарных из дома на улице Брагина самостоятельно эвакуировались двое жильцов. Во время тушения огня обнаружили тело мужчины 1973 года рождения. По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.