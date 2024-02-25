В Коми каждый пятый житель принимает поливитамины

Рыбий жир, соевое и льняное масло употребляют только 5% жителей Республики Коми. Об этом информирует Комистат.

В регионе каждый пятый житель возрастом старше 3 лет принимает поливитамины. Предпочтения больше уходят витаминам В и С. Меньше всего их употребляют дети 12-13 лет, там показатель равен 6%. А вот пожилые люди 75-79 лет, наоборот, принимают витамины чаще, показатель составляет 37%. А вот тринадцать процентов жителей потребляют витаминно-минеральные добавки и другие витамины.