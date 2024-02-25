В Коми каждый пятый житель принимает поливитамины
- 10:30 25 февраля
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
Рыбий жир, соевое и льняное масло употребляют только 5% жителей Республики Коми. Об этом информирует Комистат.
В регионе каждый пятый житель возрастом старше 3 лет принимает поливитамины. Предпочтения больше уходят витаминам В и С. Меньше всего их употребляют дети 12-13 лет, там показатель равен 6%. А вот пожилые люди 75-79 лет, наоборот, принимают витамины чаще, показатель составляет 37%. А вот тринадцать процентов жителей потребляют витаминно-минеральные добавки и другие витамины.
Ранее Комистат писал о том, что в Коми 25% жителей старше 15 лет занимаются спортом. Из числа занимающихся спортом самостоятельно больший процент у жителей сельских районов – 28%, в то время как у городских всего 24%.