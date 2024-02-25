В одной из деревень Коми хотят обустроить хоккейную площадку

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

Жителе пригородных деревень и посёлков Сосногорска обсудили реализацию народных проектов. Об этом сообщает администрация города. В Сосногорском районе прошли обсуждения проекта “Народный бюджет”. Помимо города это коснулось деревни Пожня и посёлка Поляна. Жители выдвинули свои предложения и проголосовали.

Пожненцы поддержали проекты по освещению наружного освещения, ремонта дороги на Лесной улице от детского сада до ФАПа и обустройству источников холодного водоснабжения, в том числе колодцев в селе Усть-Ухта. Также жители деревни выдвинули своё предложение: благоустроить хоккейную площадку, которая была построена ещё в начале 2000х годов. Но сейчас хоккейная коробка пришла в непригодное состояние, а лёд на ней не заливают уже несколько лет.

Жители Поляны проголосовали за снос ветхих зданий, обустройство освещения на Центральной улице и улице Мира в районе зоны отдыха. Также было предложено строительство моста через ручей Потшисаель.