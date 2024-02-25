Жителей Коми ждут осадки в виде дождя

25 февраля 2024 года в Республике будет облачно с прояснениями. Ожидается южный и юго-западный ветер 6-11 м/с, порывами до 14 м/с. В некоторых районах возможен гололёд, будут временные осадки в виде дождя и снега. Днём температура поднимется до +2 градусов.

В Сыктывкаре сегодня преимущественно без осадков ночью, и снег с дождём днём. На столбике термометра можно будет наблюдать отметку в -1…+1°С. Самый тёплый день ждёт жителей Усинска, Усть-Цильмы и Печоры. Там температура будет 0...+2 °C и порывистый ветер. В Троицко-Печорске и Объячево синоптики обещают -4...-6 °C в тёмное время суток и небольшие осадки днём.