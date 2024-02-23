В Коми столкнулись две "Лады"

В Коми 4 из 5 ДТП с пострадавшими произошли из-за выезда на встречную полосу. Так, в Прилузском районе пассажирка “Лады” получила ушиб грудной клетки. Об этом сообщает УГИБДД региона.

22 февраля 2024 года около 15:40 на дороге “Подъезд к деревне Гостиногорка” столкнулись Lada Priora и “Нива”. Водитель LADA Niva ехал в сторону трассы “Вятка” и не справился с управлением. Автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в “Приору”.