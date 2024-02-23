В Коми столкнулись две "Лады"
- 17:15 23 февраля
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- Анастасия Амелькина
Фото УГИБДД по Коми
В Коми 4 из 5 ДТП с пострадавшими произошли из-за выезда на встречную полосу. Так, в Прилузском районе пассажирка “Лады” получила ушиб грудной клетки. Об этом сообщает УГИБДД региона.
22 февраля 2024 года около 15:40 на дороге “Подъезд к деревне Гостиногорка” столкнулись Lada Priora и “Нива”. Водитель LADA Niva ехал в сторону трассы “Вятка” и не справился с управлением. Автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в “Приору”.
Пассажирка “Лады Приоры” 1964 года рождения получила ушиб грудной клетки. Водитель “Нивы”за рулём с 2001 года.
Всего в этот день произошло 40 ДТП с материальным ущербом и 5 с пострадавшими. Шесть человек получили травмы во время аварий, 5 из которых из-за выезда автомобилей на встречную полосу.