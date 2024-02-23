Сыктывкарец ударил мужчину баллонным ключом во время автоконфликта

Сыктывкарец ударил мужчину баллонным ключом во время конфликта. После суда он подал апелляцию, но решение оставили без изменений. Об этом сообщает Прокуратура Коми.

16 апреля 2023 года в местечке Заречье столицы Коми 23-летний житель Сыктывкара сделал замечание мужчинам из соседней машины из-за использования ими дальнего света фар. Молодым людям это не понравилось, и тогда один из них взял баллонный ключ и разбил лобовое стекло обидчика, а также бросил в его сторону нож. Тогда сыктывкарец взял этот самый ключ и ударил им агрессора по голове более трёх раз.