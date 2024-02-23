Сыктывкарец ударил мужчину баллонным ключом во время автоконфликта
- 13:15 23 февраля
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- Анастасия Амелькина
Сыктывкарец ударил мужчину баллонным ключом во время конфликта. После суда он подал апелляцию, но решение оставили без изменений. Об этом сообщает Прокуратура Коми.
16 апреля 2023 года в местечке Заречье столицы Коми 23-летний житель Сыктывкара сделал замечание мужчинам из соседней машины из-за использования ими дальнего света фар. Молодым людям это не понравилось, и тогда один из них взял баллонный ключ и разбил лобовое стекло обидчика, а также бросил в его сторону нож. Тогда сыктывкарец взял этот самый ключ и ударил им агрессора по голове более трёх раз.
Суд первой инстанции вынес решение в виде 3 лет 10 дней лишения свободы и 1 год 11 месяцев и 5 дней запрета управления транспортом. Осужденный подал апелляцию, он считал, что действия мужчин не учли в должной мере.
Суд апелляционной инстанции оставил решение без изменений. Приговор вступил в законную силу.