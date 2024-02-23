В Коми лишённый прав автомобилист сбил женщину

В Усинске водитель без прав сбил местную жительницу. Автомобиль забрали на спецстоянку. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

22 февраля около 07:48 водитель 1990 года рождения ехал со стороны улицы Строителей по улице 60 лет Октября. Напротив 5 дома “ВАЗ-21093” наехал на женщину 1952 года рождения. В том месте нет пешеходного перехода, и она переходила дорогу в неположенном месте. Как известно, в сентябре 2023 года мужчина был лишен прав на полтора года за пьяное вождение.