В Коми лишённый прав автомобилист сбил женщину
- 11:25 23 февраля
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- Анастасия Амелькина
Фото УГИБДД по Коми
В Усинске водитель без прав сбил местную жительницу. Автомобиль забрали на спецстоянку. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.
22 февраля около 07:48 водитель 1990 года рождения ехал со стороны улицы Строителей по улице 60 лет Октября. Напротив 5 дома “ВАЗ-21093” наехал на женщину 1952 года рождения. В том месте нет пешеходного перехода, и она переходила дорогу в неположенном месте. Как известно, в сентябре 2023 года мужчина был лишен прав на полтора года за пьяное вождение.
Пострадавшая получила ушиб поясницы и подкожную гематому на голове. Её не госпитализировали. Она понесёт административную ответственность за нарушение правил движения. Водитель “ВАЗа” имеет стаж вождения с 2021 года. Его машину увезли на спецстоянку.