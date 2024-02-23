Мошенник из Коми украл более 600 тысяч у жителей региона
- 10:30 23 февраля
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- Анастасия Амелькина
Молодой сосногорец украл “майнинг-ферму”, обманным путём получал деньги, а теперь ему назначили более 3 лет принудительных работ. Он нанёс ущерб жителям Коми больше чем на 600 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.
22-летний житель Сосногорска разместил на своей странице в социальных сетях объявление о быстром заработке. К нему обратилось 10 человек, с которых он взял от 5 до 75 тысяч рублей. Взамен молодой человек обещал при помощи интернет-казино увеличить полученную сумму и вернуть в двойном-тройном размере. Но денег потерпевшие так и не получили.
Также сосногорец увидел у знакомого “майнинг-ферму” и предложил продать набор устройств, а за это приятель бы получал ежемесячные платежи от 30 до 70 тысяч рублей. Для подтверждения своих слов молодой человек дал потерпевшему 30 000 рублей и получил комплект стоимостью 462 тысячи рублей, но дальнейшие условия сделки выполнять не планировал.
После житель Коми обманул ещё одного гражданина, предлагая купить у него видеокарту за 75 тысяч рублей. Как оказалось, потерпевший ранее переводил уже 20 тысяч рублей молодому человеку, так как откликался на объявление о повышении заработка. Сосногорец убедил мужчину перевести ему ещё 55 тысяч.
С жителя Сосногорска взыскали 647 тысяч 631 рубль за материальный ущерб. Также ему назначили 3 года и 8 месяцев принудительных работ с удержанием 5 процентов из зарплаты в доход государства.