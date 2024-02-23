Мошенник из Коми украл более 600 тысяч у жителей региона

Молодой сосногорец украл “майнинг-ферму”, обманным путём получал деньги, а теперь ему назначили более 3 лет принудительных работ. Он нанёс ущерб жителям Коми больше чем на 600 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

22-летний житель Сосногорска разместил на своей странице в социальных сетях объявление о быстром заработке. К нему обратилось 10 человек, с которых он взял от 5 до 75 тысяч рублей. Взамен молодой человек обещал при помощи интернет-казино увеличить полученную сумму и вернуть в двойном-тройном размере. Но денег потерпевшие так и не получили.