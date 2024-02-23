В Коми дешевеют бананы и дорожают яблоки

В Коми цены на сосиски и яйца падают, а помидоры, яблоки и картофель дорожают. Об этом сообщает Комистат.

На неделе с 13 по 19 февраля в Воркуте, Ухте и Сыктывкаре прошла регистрация изменения цен на различные товары. Зафиксировали, что свёкла, помидоры, картофель, яблоки и белокочанная капуста увеличились в стоимости. При этом бананы подешевели на 1%. Также меньше стали стоить твердые, мягкие и полутвердые сыры, подсолнечное и сливочное масла, вермишель, говядина, творог, яйца и соль.