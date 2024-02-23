В Коми дешевеют бананы и дорожают яблоки
- 09:25 23 февраля
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В Коми цены на сосиски и яйца падают, а помидоры, яблоки и картофель дорожают. Об этом сообщает Комистат.
На неделе с 13 по 19 февраля в Воркуте, Ухте и Сыктывкаре прошла регистрация изменения цен на различные товары. Зафиксировали, что свёкла, помидоры, картофель, яблоки и белокочанная капуста увеличились в стоимости. При этом бананы подешевели на 1%. Также меньше стали стоить твердые, мягкие и полутвердые сыры, подсолнечное и сливочное масла, вермишель, говядина, творог, яйца и соль.
Также упали цены на шампуни, туалетную бумагу и телевизоры. Подорожало туалетное мыло, зубные пасты и щетки, детские подгузнки и стиральные порошки. Из лекарственных препаратов изменилась стоимость валидола и ренгалина – они стали дороже на 2,5%.