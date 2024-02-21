Приступить к реконструкции Усинского водовода в Воркуте хотят в 2026 году

В планах Республики Коми на 2024 год значится начало проектирования реконструкции Усинского водовода, снабжающего Воркуту. Об этом в феврале 2023 года проинформировал Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Чибисов.

Предварительно, строительство запланировано на 2026-2028 годы. Водовод будет состоять из двух нитей по 500 мм в диаметре, тогда как действующие трубы имеют диаметр 800 и 1000 мм. Избыточная емкость существующей системы приводит к невостребованности значительной части воды, составляющей порядка двух третей общего объема.