Приступить к реконструкции Усинского водовода в Воркуте хотят в 2026 году
- 08:15 21 февраля
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- Елизавета Петрова
В планах Республики Коми на 2024 год значится начало проектирования реконструкции Усинского водовода, снабжающего Воркуту. Об этом в феврале 2023 года проинформировал Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Чибисов.
Предварительно, строительство запланировано на 2026-2028 годы. Водовод будет состоять из двух нитей по 500 мм в диаметре, тогда как действующие трубы имеют диаметр 800 и 1000 мм. Избыточная емкость существующей системы приводит к невостребованности значительной части воды, составляющей порядка двух третей общего объема.
Для предотвращения замерзания водовода эту воду вынуждены сливать, что влечет за собой неоправданные финансовые затраты на электроэнергию. Согласно проведенному технико-экономическому обоснованию, для водоснабжения Воркуты предусмотрено несколько вариантов, каждый из которых прошел экспертизу и оценку.
Финансирование разработки проектно-сметной документации по реконструкции водовода взяла на себя компания "Воркутауголь", выделив на эти цели 100 миллионов рублей.