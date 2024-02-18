Жителям Коми стало дешевле поехать в страны Средней Азии
- 17:00 18 февраля
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- Анастасия Амелькина
В Коми дорожают билеты в кинотеатр и путёвки на Чёрное море. Об изменении цен за январь рассказал Комистат.
В Республике за первый месяц года изменились цены на различные виды товаров и услуг. Так, поездки страны Юго-Восточной Азии и Египет выросли в стоимости на 6-7%. А вот поехать на Закавказье и страны Средней Азии стало дешевле на 3%. Между тем отдых на Черноморском побережье России и путёвки в различные санатории страны подорожали.
Увеличились также цены на билеты в кинотеатры, ремонт и обслуживание транспортных средств, а таже печать цветных фото. А смартфоны, холодильники, стиральные автоматические машинки и планшетные компьютеры упали в стоимости.
Среди непродовольственных товаров отмечено снижение цен на шампуни, гели для душа, крема для рук, краски для волос и офисную бумагу.