В Коми волки продолжают выходить в населённые пункты

В Сыктывкаре волки продолжают нападать на собак. Как сообщили наши подписчики, на дырносских дачах вновь растерзали четвероногого питомца.

Как мы писали ранее, администрация столицы Коми уверяет, что информация о нахождении волков на дырносских дачах не подтвердилась. По словам начальника управления охраны и использования животного мира и охотничьих ресурсов Минприроды, всему виной бродячие собаки. Так или иначе местные жители вновь нашли останки домашнего питомца рядом с одним из домов в СНТ Лесное-2.

Волки также появились и в Сосногорском районе. В сообществе Рыбалка в Сосногорске написали, что в районе деревни Пожня нашли лапы от съеденной собаки. Некоторые жители встречали в лесу волчьи следы.