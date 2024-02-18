В пригородных посёлках Сыктывкара благоустроят зеленую зону и заменят ограждения детских садов

В пригородных посёлках Сыктывкара обустроят зелёную зону. Также у двух детских садов заменят ограждения. Об этом на своей странице “ВКонтакте” сообщил руководитель администрации города Владимир Голдин.

В рамках проекта “Народный бюджет” в детских садах №19 в Краснозатонском и в 65 посёлка Выльтодор заменят ограждения. Это создаст более безопасные условия для дошколят.