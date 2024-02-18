В пригородных посёлках Сыктывкара благоустроят зеленую зону и заменят ограждения детских садов
- 15:00 18 февраля
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В пригородных посёлках Сыктывкара обустроят зелёную зону. Также у двух детских садов заменят ограждения. Об этом на своей странице “ВКонтакте” сообщил руководитель администрации города Владимир Голдин.
В рамках проекта “Народный бюджет” в детских садах №19 в Краснозатонском и в 65 посёлка Выльтодор заменят ограждения. Это создаст более безопасные условия для дошколят.
Также в рамках этого проекта в Краснозатонском перед зданием дома 34/1 Корабельной улицы обустроят зелёную зону. Это центральная часть посёлка, которая нуждается в комфортной среде для людей старшего поколения, молодых семей, детей и молодёжи. Там установят малые архитектурные формы, велопарковку, будет уложена тротуарная плитка, создадут “живую” изгородь.