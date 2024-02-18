В Коми мужчина лишился водительских прав из-за отказа дышать "в трубочку"
- 14:30 18 февраля
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- Анастасия Амелькина
В Ухте водитель отказался “дуть в трубочку” и теперь ему придётся заплатить штраф. Также его лишат права управления автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.
В ноябре 2023 года инспекторы ГИБДД остановили машину, от водителя которой пахло алкоголем. Мужчина отказался проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, а также дал отрицательный ответ на предложение проследовать в наркологический диспансер для медицинской проверки.
Во время суда ухтинец признал, что отказался от проверки. Он пояснил свои действия тем, что его смутило, что сотрудники ГИБДД достали мундштук алкотектора из багажника, а не из салона авто. Судья отклонил сомнения нарушителя, так как правил к месту хранения мундштуков нет, а целостность заводской упаковки не была нарушена.
Суд посчитал повод для отказа надуманным. Ухтинцу вынесли приговор в виде штрафа в 30 тысяч рублей и полутора лет лишения водительских прав. Постановление ещё не вступило в законную силу.