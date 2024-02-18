В Коми мужчина лишился водительских прав из-за отказа дышать "в трубочку"

В Ухте водитель отказался “дуть в трубочку” и теперь ему придётся заплатить штраф. Также его лишат права управления автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.

В ноябре 2023 года инспекторы ГИБДД остановили машину, от водителя которой пахло алкоголем. Мужчина отказался проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, а также дал отрицательный ответ на предложение проследовать в наркологический диспансер для медицинской проверки.