Сыктывкарец до смерти избил сына своей приятельницы

Житель Сыктывкара может получить 15 лет лишения свободы за убийство. Во время происшествия он был пьян. Об этом сообщает Прокуратура Коми.

В сентябре 2023 года компания из четырёх сыктывкарцев выпивала на одной из квартир города. Во время застолья соседка рассказала 34-летнему приятелю о том, что сын хозяйки квартиры ударил свою мать. Мужчина решил провести “воспитательную работу” с молодым человеком. Житель столицы Коми несколько раз ударил потерпевшего по голове, в том числе и ногами. Пострадавшего увезли в больницу, где он позже скончался от полученных травм.