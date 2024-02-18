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Сыктывкарец до смерти избил сына своей приятельницы

Сыктывкарец до смерти избил сына своей приятельницыФото из архива "Про Города Сыктывкар"

Житель Сыктывкара может получить 15 лет лишения свободы за убийство. Во время происшествия он был пьян. Об этом сообщает Прокуратура Коми.

В сентябре 2023 года компания из четырёх сыктывкарцев выпивала на одной из квартир города. Во время застолья соседка рассказала 34-летнему приятелю о том, что сын хозяйки квартиры ударил свою мать. Мужчина решил провести “воспитательную работу” с молодым человеком. Житель столицы Коми несколько раз ударил потерпевшего по голове, в том числе и ногами. Пострадавшего увезли в больницу, где он позже скончался от полученных травм.

Сейчас уголовное дело направлено в Эжвинский районный суд. Мужчине за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью грозит до 15 лет тюрьмы.

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