В Ухте появится новый парк для семейного отдыха
- 12:15 18 февраля
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- Анастасия Амелькина
В Ухте появится новый парк для семейного отдыха. Где он будет находится и что там будет рассказало ООО “Газпром трансгаз Ухта”.
17 февраля в Ухте презентовали проект по созданию “Газпром парка”. Построить его планируют в период с 2024 по 2025 год. Финансирование предоставит ПАО “Газпром”. Парк соединит квартал улиц Довлатова и М.К. Сидорова и набережную Газовиков. Территория будет включать в себя лесной массив, ведь отдых на свежем воздухе очень важен. Также жителей Ухты ждёт экотропа, которая зависнет над землёй и окольцует маршрут, застав основные общественные объекты.
В честь этого события вчера прошёл городской праздник “Парк семейного счастья”. Мероприятие посетил Глава региона Владимир Уйба, Глава ухтинского муниципального округа Магомед Османов, а также представители самого “Газпрома”. Помимо презентации нового парка, посетителей ждали выступления от творческих коллективов города. А в завершении состоялся флешмоб в виде семейного фото в форме большого сердца.