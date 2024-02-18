В Ухте появится новый парк для семейного отдыха. Где он будет находится и что там будет рассказало ООО “Газпром трансгаз Ухта”.

17 февраля в Ухте презентовали проект по созданию “Газпром парка”. Построить его планируют в период с 2024 по 2025 год. Финансирование предоставит ПАО “Газпром”. Парк соединит квартал улиц Довлатова и М.К. Сидорова и набережную Газовиков. Территория будет включать в себя лесной массив, ведь отдых на свежем воздухе очень важен. Также жителей Ухты ждёт экотропа, которая зависнет над землёй и окольцует маршрут, застав основные общественные объекты.