В Ухте водитель на Land Cruiser сбил пешехода и покинул место ДТП

Ухтинец переходил дорогу в неположенном месте и попал под колёса “Тойоты”. Водитель иномарки скрылся с места ДТП. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

17 февраля 2024 года около 11:30 в Ухте Land Cruiser сбил пешехода. Водитель 1964 года рождения ехал в сторону Загородной улицы по Береговой. Напротив дома №5а молодой человек 2004 года рождения начал переходить дорогу вне зебры, но в ее зоне видимости, и попал под колёса автомобиля. Машина сразу покинула место происшествия.