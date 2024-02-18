Муниципалитеты Коми получат дополнительные средства на благоустройство
- 10:30 18 февраля
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
На благоустройство территорий в Коми потратят более 30 миллионов рублей. Об этом сообщает администрация Главы Республики.
Владимир Уйба поручил выделить дополнительные средства на благоустройство в муниципалитетах. Деньги направят в Ухту, Воркуту, Вуктыл и в саму столицу Коми. Также финансы распределят между городскими поселениями: Троицко-Печорском, Печорой, Микунью и Жешартом. Помимо этого. бюджет расчитан на сельские поселения – Выльгорт, Мохчу, Кипиево и Щельяюр.
На исполнение наказов избирателей Правительство региона выделило Минстрою Коми более 30 миллионов рублей. Эти деньги позволят решить социально-значимые и актуальные для жителей вопросы в сфере развития общественных организаций и благоустройства территорий.