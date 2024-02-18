Муниципалитеты Коми получат дополнительные средства на благоустройство

На благоустройство территорий в Коми потратят более 30 миллионов рублей. Об этом сообщает администрация Главы Республики.

Владимир Уйба поручил выделить дополнительные средства на благоустройство в муниципалитетах. Деньги направят в Ухту, Воркуту, Вуктыл и в саму столицу Коми. Также финансы распределят между городскими поселениями: Троицко-Печорском, Печорой, Микунью и Жешартом. Помимо этого. бюджет расчитан на сельские поселения – Выльгорт, Мохчу, Кипиево и Щельяюр.