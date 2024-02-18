В Сыктывкаре продолжают предотвращать продажу запрещенных веществ

В Сыктывкаре поймали мужчину, который сбывал наркотические вещества. Об этом сообщает Прокуратура Республики Коми.

В Эжвинский суд направлено дело по статье за покушение группой лиц на незаконный сбыт наркотиков. По данным следствия, осенью 2023 года 25-летний сыктвкарец занимался оборотом запрещенных веществ на территории Республики Коми, а также в ряде других регионов. Мужчина оставлял “закладки” и планировал продать около 50 грамм наркотика. 3 ноября 2023 года его задержали сотрудники правоохранительных органов.