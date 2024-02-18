В Сыктывкаре продолжают предотвращать продажу запрещенных веществ
- 09:27 18 февраля
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В Сыктывкаре поймали мужчину, который сбывал наркотические вещества. Об этом сообщает Прокуратура Республики Коми.
В Эжвинский суд направлено дело по статье за покушение группой лиц на незаконный сбыт наркотиков. По данным следствия, осенью 2023 года 25-летний сыктвкарец занимался оборотом запрещенных веществ на территории Республики Коми, а также в ряде других регионов. Мужчина оставлял “закладки” и планировал продать около 50 грамм наркотика. 3 ноября 2023 года его задержали сотрудники правоохранительных органов.
Житель Сыктывкара признал свою вину. Сейчас уголовное дело в отношении остальной группы, которая работала вместе с молодым человеком, выделено в отдельное производство.