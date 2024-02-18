В Коми морозы сменили метель и сильный ветер
- 18 февраля 08:30
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- Анастасия Амелькина
Морозы покидают Коми. Но жителей региона ждёт сильный ветер и метель. Об этом сообщает ЦГМС по Республике.
18 февраля 2024 года в Коми температура поднимется до -13…-18 градусов. В некоторых районах всё ещё будет держатся холодная погода до -28 градусов. На востоке Республике пройдёт небольшой снег, а в западной части региона он будет сильнее.
Ранее мы писали о том, что в Коми объявили штормовое предупреждение, которое продлится до 18 часов сегодняшнего дня. Жителей региона ждёт метель и ветер порывами до 20 м/с, а в Воркутинском районе до 24 м/с.
В Сыктывкаре сегодня будет снегопад. На столбике термометра можно будет наблюдать отметку в -7…-9°С. В Ухте, Усинске, Печоре, Усть-Цильме, Вуктыле, Воркуте и Троицко-Печорске днём температура -10…-12 градусов.