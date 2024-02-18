В Коми морозы сменили метель и сильный ветер

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

Морозы покидают Коми. Но жителей региона ждёт сильный ветер и метель. Об этом сообщает ЦГМС по Республике. 18 февраля 2024 года в Коми температура поднимется до -13…-18 градусов. В некоторых районах всё ещё будет держатся холодная погода до -28 градусов. На востоке Республике пройдёт небольшой снег, а в западной части региона он будет сильнее.

Ранее мы писали о том, что в Коми объявили штормовое предупреждение, которое продлится до 18 часов сегодняшнего дня. Жителей региона ждёт метель и ветер порывами до 20 м/с, а в Воркутинском районе до 24 м/с.