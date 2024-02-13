Стало известно, какой будет погода в Сыктывкаре 14 февраля
- 23:30 13 февраля
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- Олег Помидоров
Фото из "Про Города Сыктывкар"
Синоптики ЦГМС Коми рассказали о прогнозе погоды, который ожидает жителей региона 14 февраля.
Так, 14 февраля синоптики прогнозируют малооблачную погоду. Преимущественно без осадков. Ветер северный скоростью 1-5 метров в секунду.
В республике ожидается ночью температура -31…-36 градусов, а днем -22…-27. Так же местами в Коми ожидается температура ночью -38…-43, днем -28…-33.
14 февраля в столице Коми ожидается малооблачная погода и преимущественно без осадков. Ветер северный 1-3 метра в секунду. Температура в Сыктывкаре ночью -31…33, днем -24…-26 градусов.