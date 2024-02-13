Пенсионеры имеют право на 18 дней в санатории: полный список льготников в феврале

Пенсионерам, страдающим от туберкулеза или других заболеваний, предоставляется возможность отправиться на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний. Также на лечение может отправиться любой пенсионер из списка полного перечня заболеваний. Они имеют право на бесплатную поездку в пригородном и междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Эти услуги включаются в пакет социальных услуг.

Обычно продолжительность лечения в санатории составляет 18 дней, но пенсионеры с инвалидностью, страдающие от заболеваний или последствий травм головного или спинного мозга, могут получить лечение от 24 до 42 дней.