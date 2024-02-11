В Сыктывкаре во время пожара в многоэтажке пострадали двое детей

В Сыктывкаре во время пожара пострадало шесть человек, двое из которых дети. Как сообщили наши читатели, пламя вырывалось из окна квартиры на втором этаже. Подробности произошедшего сообщает МЧС Республики Коми.

Сегодня, 11 февраля в первой половине дня загорелась квартира в 8 доме на улице Юхнина. Как писали очевидцы, на втором этаже из окна валил густой чёрный дым. На момент прибытия пожарных 20 человек уже самостоятельно эвакуировались. Сотрудники МЧС спасли из огня троих жителей. Шесть человек увезли в больницу, из них двое пострадавших это дети.