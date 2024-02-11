В Сыктывкаре появится обновленная Яблоневая аллея

В Сыктывкаре обновят Яблоневою аллею. Там появятся новые деревья, качели и арт-объект с медными шарами – яблоками. Об этом сообщает администрация города.

В этом году в Сыктывкаре планируется обновление Яблоневой аллеи в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», который входит в нацпроект «Жилье и городская среда». Проект реализуют в районе пересечения улиц Красных Партизан и Интернациональная.