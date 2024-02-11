В Сыктывкаре появится обновленная Яблоневая аллея
- 14:42 11 февраля
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- Анастасия Амелькина
В Сыктывкаре обновят Яблоневою аллею. Там появятся новые деревья, качели и арт-объект с медными шарами – яблоками. Об этом сообщает администрация города.
В этом году в Сыктывкаре планируется обновление Яблоневой аллеи в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», который входит в нацпроект «Жилье и городская среда». Проект реализуют в районе пересечения улиц Красных Партизан и Интернациональная.
Перед началом работ по благоустройству, специалисты проведут плановые работы по замене старых коммунальных сетей. Это позволит избежать аварийных вскрытий дорожек и зеленых зон в будущем. Для проведения ремонтных работ придется удалить два куста ивы, один старый тополь и также очистить заросли малины, поросль березы и осины диаметром до четырех сантиметров. После завершения ремонтных работ на этой территории планируется создание уютного места для тихого отдыха горожан. Будут высажены новые зеленые насаждения, такие как черемуха, барбарис, березы, сосны, клены и, конечно же, молодые яблони, которые заменят старые деревья. Кроме того, в районе аллеи будет обустроен луговой газон вместо обычного газона.
Согласно проекту благоустройства, на территории аллеи будут созданы прогулочные дорожки, установлены скамьи с урнами, кубы-сиденья и качели. Чтобы создать приятную атмосферу, всю территорию аллеи осветят стильными светильниками. Кроме того, будет установлен арт-объект-скамья, на которой будут размещены медные шары, символизирующие яблоки. Это обновление Яблоневой аллеи позволит жителям города насладиться комфортным и ухоженным пространством для отдыха и прогулок.