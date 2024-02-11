Сыктывкарка попала под машину и сильно пострадала

В Сыктывкаре за сутки два пешехода нарушили правила дорожного движения из-за чего пострадали в ДТП. Одну из пострадавших увезли в шоковом состоянии. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

10 февраля 2024 года около 15:20 на улице Дырносская женщина 1981 года рождения попала под колёса ГАЗ-35071. Водитель грузовика ехал в сторону улицы Панева и напротив 141 дома сбил сыктывкарку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода, но в его зоне видимости.