Сыктывкарка попала под машину и сильно пострадала
- 16:30 11 февраля
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- Анастасия Амелькина
Фото УГИБДД по Коми
В Сыктывкаре за сутки два пешехода нарушили правила дорожного движения из-за чего пострадали в ДТП. Одну из пострадавших увезли в шоковом состоянии. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.
10 февраля 2024 года около 15:20 на улице Дырносская женщина 1981 года рождения попала под колёса ГАЗ-35071. Водитель грузовика ехал в сторону улицы Панева и напротив 141 дома сбил сыктывкарку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода, но в его зоне видимости.
Жительница Коми получила черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, сочетанную травму, закрытую травму грудной клетки, закрытую травму брюшной полости, переломы ребер и бедра левой ноги, разрыв селезенки, пневмоторакс. В больницу её увезли в шоковом состоянии.