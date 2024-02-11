В Коми водитель попал в аварию из-за бревна на проезжей части
- 14:00 11 февраля
- 12+
- Анастасия Амелькина
Фото УГИБДД по Коми
На трассе Сыктывкар - Троицко-Печорск водитель фуры получил травмы из-за торчащего из полуприцепа другого авто бревна. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.
10 февраля около половины третьего ночи в Корткеросском районе на 128 километре трассы Сыктывкар – Троицко-Печорск произошло ДТП. Водитель МАЗа наехал на бревно, которое торчало с полуприцепа движущегося навстречу авто.
Мужчина 1987 года рождения получил сотрясение мозга, черепно-мозговую травму, множественные ссадины, ушибленную рану надбровной дуги и гематому лобной области слева. Госпитализация ему не понадобилась. От более тяжёлых травм жителя Коми уберёг пристегнутый ремень безопасности. Автомобиль, чей водитель допустил выпадение бревна на дорогу, объявлен в розыск.