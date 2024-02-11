В Коми дешевеет гречка и рис

В Коми дорожает подсолнечное масло и сыр, между тем сметана, картофель и гречка дешевеют. Такие данные разместил Комистат.

На неделе с 30 января по 5 февраля было зафиксировано снижение стоимости моркови и картофеля. Также упала цена на вермишель, гречневую крупу, пшено, рис и курицу с мороженой рыбой. А вот подсолнечное масло, сыры, творог, свинина и пшеничный хлеб стали дороже.