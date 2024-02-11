В Коми дешевеет гречка и рис
- 11:20 11 февраля
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В Коми дорожает подсолнечное масло и сыр, между тем сметана, картофель и гречка дешевеют. Такие данные разместил Комистат.
На неделе с 30 января по 5 февраля было зафиксировано снижение стоимости моркови и картофеля. Также упала цена на вермишель, гречневую крупу, пшено, рис и курицу с мороженой рыбой. А вот подсолнечное масло, сыры, творог, свинина и пшеничный хлеб стали дороже.
Изменение стоимости медикаментов коснулись валидола, левомеколя и комбинированных анальгетиков. Они подорожали. Цены на бензин выросли в 0,1%, а дизельное топливо стало стоит на 1,5% меньше.
Также из непродовольственных товаров дороже стала туалетная бумага и зубные щётки. Шампуни, стиральные порошки и пылесосы теперь стоят немного дешевле.