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В Коми растут надои молока

В Коми растут надои молокаФото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Коми значительно вырос показатель производства молока. На одну корову приходится 5,6 тонны в год. Об этом сообщает Комисат.

В 2023 году средний надой на одну корову в сельскохозяйственных организациях региона увеличился на 7%, что является значительным показателем. Рост продуктивности животных связывают с улучшением кормления, внедрением современных технологий содержания скота и проведением племенной работы.

Хозяйства Республики Коми в основном содержат коров холмогорской и айрширской пород. Холмогорская порода славится своей выносливостью, способностью адаптироваться к разным климатическим условиям и высокой продуктивностью. Молоко холмогорских коров отличается высоким содержанием жира и белка. Айрширская порода также известна своей высокой продуктивностью и неприхотливостью в содержании. Молоко айрширских коров имеет приятный вкус и высокое содержание белка.

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