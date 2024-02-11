В Коми растут надои молока

В Коми значительно вырос показатель производства молока. На одну корову приходится 5,6 тонны в год. Об этом сообщает Комисат.

В 2023 году средний надой на одну корову в сельскохозяйственных организациях региона увеличился на 7%, что является значительным показателем. Рост продуктивности животных связывают с улучшением кормления, внедрением современных технологий содержания скота и проведением племенной работы.