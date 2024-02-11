В Коми растут надои молока
- 10:25 11 февраля
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- Анастасия Амелькина
В Коми значительно вырос показатель производства молока. На одну корову приходится 5,6 тонны в год. Об этом сообщает Комисат.
В 2023 году средний надой на одну корову в сельскохозяйственных организациях региона увеличился на 7%, что является значительным показателем. Рост продуктивности животных связывают с улучшением кормления, внедрением современных технологий содержания скота и проведением племенной работы.
Хозяйства Республики Коми в основном содержат коров холмогорской и айрширской пород. Холмогорская порода славится своей выносливостью, способностью адаптироваться к разным климатическим условиям и высокой продуктивностью. Молоко холмогорских коров отличается высоким содержанием жира и белка. Айрширская порода также известна своей высокой продуктивностью и неприхотливостью в содержании. Молоко айрширских коров имеет приятный вкус и высокое содержание белка.