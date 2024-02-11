В Коми продавщица по невнимательности нарушила закон

Воркутинка по невнимательности продала алкоголь после 10 часов вечера. О том, какое наказание ждёт женщину, сообщила пресс-служба судов Республики Коми.

На территории нашего региона запрещена продажа алкоголя после 22:00 и до 8 утра. Было зафиксировано, что в одном из магазинов Воркуты местная жительница продала две бутылки пива в 22:31. Это является нарушением федерального закона. Крепость спиртосодержащей продукции составляла 4,6%. Свои действия женщина аргументировала тем, что не уследила за временем.