В Коми продавщица по невнимательности нарушила закон
- 09:30 11 февраля
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
Воркутинка по невнимательности продала алкоголь после 10 часов вечера. О том, какое наказание ждёт женщину, сообщила пресс-служба судов Республики Коми.
На территории нашего региона запрещена продажа алкоголя после 22:00 и до 8 утра. Было зафиксировано, что в одном из магазинов Воркуты местная жительница продала две бутылки пива в 22:31. Это является нарушением федерального закона. Крепость спиртосодержащей продукции составляла 4,6%. Свои действия женщина аргументировала тем, что не уследила за временем.
Воркутинка ранее не привлекалась к административной и уголовной ответственности. Также она признала свою вину. Суд выписал ей штраф в полторы тысячи рублей. Решение ещё не вступило в законную силу.