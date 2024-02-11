Западный ветер и переменная облачность: погода 11 февраля

Сыктывкарцев ждёт западный ветер, а жителей Усинска и Печоры минимальная температура в регионе. Прогноз погоды сообщает ЦГМС по Коми.

11 февраля 2024 года в Республике местами пройдёт небольшой снег. На крайнем северо-востоке региона ветер поднимется до 6-11 м/с. Минимальная отметка на столбике термометра в этот день достигнет -37 градусов. В Сыктывкаре преимущественно без осадков, западный ветер 2-7 м/c. Днём в столице Коми поднимется до -12…-14°С, а в ночное время суток опустится до -21…-23 градуса.