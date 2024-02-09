Сергей Лазарев хочет помочь диско-бабушке из Коми

стопкадр из видео Сергея Лазарева

Напомним, 8 февраля в Сыктывкаре у известного артиста состоялся концерт, на котором засветилась диско-бабушка из Коми. Фрагмент с тем, как пенсионерка танцует под выступление Сергея Лазарева в Сыктывкаре быстро завирусился в российском интернет-сегменте и собрал огромное количество просмотров.

Позже, Сергей Лазарев заметил удивительную диско-бабушку Лидию Уляшеву из Сыктывкара по роликам в интернете. Певец рассказал в социальных сетях, что у женщины непростая история жизни.