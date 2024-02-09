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Сергей Лазарев хочет помочь диско-бабушке из Коми

Сергей Лазарев хочет помочь диско-бабушке из Комистопкадр из видео Сергея Лазарева

Напомним, 8 февраля в Сыктывкаре у известного артиста состоялся концерт, на котором засветилась диско-бабушка из Коми.

Фрагмент с тем, как пенсионерка танцует под выступление Сергея Лазарева в Сыктывкаре быстро завирусился в российском интернет-сегменте и собрал огромное количество просмотров.

Позже, Сергей Лазарев заметил удивительную диско-бабушку Лидию Уляшеву из Сыктывкара по роликам в интернете. Певец рассказал в социальных сетях, что у женщины непростая история жизни.

Сейчас артист пытается выйти на людей, которые помогут ему найти пенсионерку или передадут от него ей помощь.

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