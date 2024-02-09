Районы Коми в январе "перевыполнили" норму по снегу
- 12:09 9 февраля
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- Елизавета Петрова
В январе 2024 года погодные условия в Республике Коми были весьма разнообразными. Средняя температура воздуха держалась в пределах -14,3...-18,20 градусов, что для северных районов было на 1-20 градусов выше климатической нормы, а для южных - на 1-30 градусов ниже.
При этом наблюдалось неравномерное распределение осадков: в большинстве районов их количество составило 79-122% от нормы, а в Усть-Вымском районе - всего 46%. На крайнем северо-востоке и юго-востоке республики отмечен избыток осадков, превышающий норму на 32-38%.
Первая декада января характеризовалась неблагоприятными метеоусловиями, вызванными ослаблением воздушного переноса и аномально холодной погодой. В этот период наблюдались сильные морозы и метели, что привело к ухудшению транспортного сообщения и затруднениям в работе коммунальных служб.
Вторая и третья декады января были более благоприятными в плане погоды. Температура воздуха постепенно повышалась, осадки стали более умеренными, а скорость ветра снизилась. Однако в конце месяца снова отмечалось похолодание и увеличение количества осадков.