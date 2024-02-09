Районы Коми в январе "перевыполнили" норму по снегу 

В январе 2024 года погодные условия в Республике Коми были весьма разнообразными. Средняя температура воздуха держалась в пределах -14,3...-18,20 градусов, что для северных районов было на 1-20 градусов выше климатической нормы, а для южных - на 1-30 градусов ниже.

При этом наблюдалось неравномерное распределение осадков: в большинстве районов их количество составило 79-122% от нормы, а в Усть-Вымском районе - всего 46%. На крайнем северо-востоке и юго-востоке республики отмечен избыток осадков, превышающий норму на 32-38%.