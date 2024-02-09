Министр образования Коми рассказала о "трехсменке" в школах Сыктывкара
- 09:00 9 февраля
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- Татьяна Зубова
Слухи о "трехсменке" в школах Сыктывкара не достоверны, сообщили в Минобрнауки Коми. О том, как налажен учебный процесс в образовательных учреждениях города, рассказала руководитель ведомства Наталья Якимова на прямой линии ЦУР 7 февраля.
В настоящий момент в двух школах столицы республики проходит капитальный ремонт, в связи с чем учащиеся перенаправлены на обучение в школы-партнеры. Для того чтобы уместить всех детей, в учреждениях ввели так называемый ступенчатый режим обучения. Так, первые уроки иногда начинаются в 8:00, а иногда в 14:00. Такое положение дел насторожило родителей, появились слухи о введении третьей смены.
Однако Наталья Якимова пояснила, что учебный процесс реализуется в рамках санитарного законодательства, согласно которому все занятия должны заканчиваться не позднее 19 часов.
"У нас есть ступенчатый режим начала работы: какие-то классы могут начинать учиться в 08:00 или 08:30, далее — в 11:00 или 12:00, еще какие-то классы могут выйти в 14:00. Это не три смены, это разная организация начала учебного дня", - рассказала Якимова.
Кроме этого, уроки в школах сократились на 5-10 минут. Чем также оказались недовольны многие родители. На сегодняшний день, по словам министра, изменить ситуацию не представляется возможным. Она также добавила, что для старшеклассников (9-11 классы) предусмотрены дополнительные индивидуальные консультации, работает информационный портал с видеокурсами онлайн-подготовки к экзаменам от экспертов.