Министр образования Коми рассказала о "трехсменке" в школах Сыктывкара

Слухи о "трехсменке" в школах Сыктывкара не достоверны, сообщили в Минобрнауки Коми. О том, как налажен учебный процесс в образовательных учреждениях города, рассказала руководитель ведомства Наталья Якимова на прямой линии ЦУР 7 февраля.

В настоящий момент в двух школах столицы республики проходит капитальный ремонт, в связи с чем учащиеся перенаправлены на обучение в школы-партнеры. Для того чтобы уместить всех детей, в учреждениях ввели так называемый ступенчатый режим обучения. Так, первые уроки иногда начинаются в 8:00, а иногда в 14:00. Такое положение дел насторожило родителей, появились слухи о введении третьей смены.

Однако Наталья Якимова пояснила, что учебный процесс реализуется в рамках санитарного законодательства, согласно которому все занятия должны заканчиваться не позднее 19 часов.