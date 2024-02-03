В 2025 году на оленеводство в Коми потратят больше 85 миллионов
- 15:27 3 февраля
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- Анастасия Амелькина
В последующие несколько лет в Коми на развитие оленеводства потратят свыше 230 миллионов. О встрече с президентом Национального союза оленеводов рассказал на своей странице министр сельского хозяйства региона Ильдар Андарьянов.
С 2011 года Правительство Республики принимает меры и создают условия для эффективного ведения оленеводства, с того момента действует закон “Об оленеводстве в Республике Коми”. Во время встречи министра сельского хозяйства региона и президента Национального союза оленеводов Михаила Едайковича Яра обсуждались вопросы дефицита квалифицированных кадров, недостатка пастбищ, переработки продукции и строительства коралей.
В 2025 году из федерального бюджета на оленеводство в Коми выделят 85,9 миллионов, а в 2026 году – 151 миллион рублей. Наша республика включена в Программу государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов России, осуществляемой в Арктической зоне РФ.