Столичные здания Коми преобразятся с помощью современных архитектурных подсветок

В Сыктывкаре многие здания преобразят с помощью архитектурных подсветок. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил мэр города Владимир Голдин.

Правительство Республики, Дворец творчества детей и учащейся молодёжи, Государственный совет региона, Коми республиканский колледж культуры имени В.Т. Чисталева, Национальная библиотека Республики, колледж искусства Коми и кафе “К5” – все эти здания уже имеют подсветку, которая подчеркивает достоинства архитектуры.