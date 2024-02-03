Столичные здания Коми преобразятся с помощью современных архитектурных подсветок
- 13:39 3 февраля
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- Анастасия Амелькина
В Сыктывкаре многие здания преобразят с помощью архитектурных подсветок. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил мэр города Владимир Голдин.
Правительство Республики, Дворец творчества детей и учащейся молодёжи, Государственный совет региона, Коми республиканский колледж культуры имени В.Т. Чисталева, Национальная библиотека Республики, колледж искусства Коми и кафе “К5” – все эти здания уже имеют подсветку, которая подчеркивает достоинства архитектуры.
Как отметил архитектор Владимир Рунг, такое решение будет радовать жителей и гостей столицы Коми. Подсветка подчеркнёт уникальность и красоту исторической части Сыктывкара. Монтаж пройдёт вместе с капитальным ремонтом фасадов. У новых зданий подсветка уже будет включена в проекты.