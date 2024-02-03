За 2023 год в Коми сшили 40 тысяч простыней, наволочек и пододеяльников

За 2023 год в Коми выросло текстильное производство. В пяти районах Республики изготавливают постельное бельё. Об этом сообщает Комистат.

За прошлый год в регионе сшили 40 тысяч пододеяльников, простыней и наволочек. В 2022 году этот показатель был меньше на 1 процент. Постельное бельё в Республике Коми выпускают в Ухте, Сыктывкаре, Воркуте, Печоре и Княжпогостском районе.