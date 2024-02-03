За 2023 год в Коми сшили 40 тысяч простыней, наволочек и пододеяльников
- 13:00 3 февраля
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- Анастасия Амелькина
За 2023 год в Коми выросло текстильное производство. В пяти районах Республики изготавливают постельное бельё. Об этом сообщает Комистат.
За прошлый год в регионе сшили 40 тысяч пододеяльников, простыней и наволочек. В 2022 году этот показатель был меньше на 1 процент. Постельное бельё в Республике Коми выпускают в Ухте, Сыктывкаре, Воркуте, Печоре и Княжпогостском районе.
Помимо статистики производства в Комистате рассказали о том, как оценивают свою здоровье жители региона. Опрос проходил среди граждан в возрасте от 15 лет и старше. Плохо себя чувствуют 8% из опрошенных, а 47% отметили своё здоровье как “очень хорошее” и “хорошее”. Оставшиеся же просто удовлетворены своим самочувствием. Самый высокий показатель “здоровых людей” в нашей стране отмечен в Республиках Тыва, Мордовия, Ингушетия и в Чеченской Республике.