В Коми рассматривают создание свиноводческого комплекса

В Коми планируют создать свиноводческий комплекс. О проекте сообщает Минсельхоз региона.

В рамках мероприятий, которые обеспечивают продовольственную безопасность Республики, рассматривают проект по созданию свиноводческого комплекса. Вместе с одной из российских компаний Минсельхоз Коми планируют обеспечить регион 35 тысячами тонн свинины. Республикой заявлена мощность производства не меньше чем в 5 000 свиноматок. По сравнению с “Птицефабрикой Зеленецкой” это число в три раза больше.