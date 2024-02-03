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В Коми рассматривают создание свиноводческого комплекса

В Коми рассматривают создание свиноводческого комплексаФото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Коми планируют создать свиноводческий комплекс. О проекте сообщает Минсельхоз региона.

В рамках мероприятий, которые обеспечивают продовольственную безопасность Республики, рассматривают проект по созданию свиноводческого комплекса. Вместе с одной из российских компаний Минсельхоз Коми планируют обеспечить регион 35 тысячами тонн свинины. Республикой заявлена мощность производства не меньше чем в 5 000 свиноматок. По сравнению с “Птицефабрикой Зеленецкой” это число в три раза больше.

Для строительства производственной базы рассматривают Усть-Вымский, Сысольский, Усть-Куломский и Прилузский районы. Площадь участка должна будет превышать 12 гектаров. Также производство предоставит 550 рабочих мест для населения региона.

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