В Коми рассматривают создание свиноводческого комплекса
- 10:15 3 февраля
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В Коми планируют создать свиноводческий комплекс. О проекте сообщает Минсельхоз региона.
В рамках мероприятий, которые обеспечивают продовольственную безопасность Республики, рассматривают проект по созданию свиноводческого комплекса. Вместе с одной из российских компаний Минсельхоз Коми планируют обеспечить регион 35 тысячами тонн свинины. Республикой заявлена мощность производства не меньше чем в 5 000 свиноматок. По сравнению с “Птицефабрикой Зеленецкой” это число в три раза больше.
Для строительства производственной базы рассматривают Усть-Вымский, Сысольский, Усть-Куломский и Прилузский районы. Площадь участка должна будет превышать 12 гектаров. Также производство предоставит 550 рабочих мест для населения региона.