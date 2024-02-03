В Коми ликвидируют последствия нефтеразлива. В своём телеграм-канале министр природных ресурсов региона Екатерина Киселевич рассказывает, какая обстановка сейчас в месте аварии.

31 января 2024 года на нефтепроводе НШПП “Яреганефть” разгерметизировался нефтепровод пункта подготовки и сбора нефти. Разлив быстро локализовали и отремонтировали трубу. Прокачку остановили сразу же после обнаружения проблемы. Загрязнённый участок составил 600 кв.м, в воду ничего не попало. По информации лесничества за пределы арендованного участка авария не распространилась.