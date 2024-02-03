Жителей Коми ждёт гололёд: погода на 3 февраля
- 08:30 3 февраля
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
Снегопад, гололёд и сильный юго-восточный ветер ждут жителей Коми. Об этом сообщает ЦГМС региона.
3 февраля 2024 года на востоке Республики пройдёт небольшой снег. Ветер поднимется до 7-12 м/с, а в отдельных районах порывами до 17 м/с. В Сыктывкаре столбик термометра опуститься до -9 градусов ночью, а днём до -5…-7°С. Также жителей столицы региона ждёт гололёд и несильный снегопад.
В Печоре, Усинске, Воркуте и Инте преимущественно без осадков. В Усть-Куломском и Корткеросском районе облачно с прояснениями. Самый тёплый день сегодня будет в Объячево, там температура достигнет -4…-6 градусов. А вот в Инте в ночное время отметка достигнет -20 °С. В Ухте местами ожидается небольшой снег, такая же ситуация ждёт жителей Усть-Цильмы.