Жителей Коми ждёт гололёд: погода на 3 февраля

3 февраля 2024 года на востоке Республики пройдёт небольшой снег. Ветер поднимется до 7-12 м/с, а в отдельных районах порывами до 17 м/с. В Сыктывкаре столбик термометра опуститься до -9 градусов ночью, а днём до -5…-7°С. Также жителей столицы региона ждёт гололёд и несильный снегопад.

В Печоре, Усинске, Воркуте и Инте преимущественно без осадков. В Усть-Куломском и Корткеросском районе облачно с прояснениями. Самый тёплый день сегодня будет в Объячево, там температура достигнет -4…-6 градусов. А вот в Инте в ночное время отметка достигнет -20 °С. В Ухте местами ожидается небольшой снег, такая же ситуация ждёт жителей Усть-Цильмы.