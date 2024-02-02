Управляющая банкротством экс-главы Коми Вячеслава Гайзера попросила освободить ее от обязанностей
- 11:30 2 февраля
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- Служба новостей
Финансовый управляющий, ответственный за банкротство бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера, подал ходатайство в Арбитражный суд Коми с просьбой об освобождении от исполнения своих обязанностей. Информация о данном ходатайстве была опубликована в картотеке дела. Процедура реализации имущества банкрота была продлена до 10 июля 2024 года.
Ранее, 14 ноября 2023 года, также уже было продлено время процедуры реализации имущества Гайзера. Финансовый управляющий столкнулся с определенными проблемами, так как Следственный комитет ограничил доступ к имуществу банкрота. Возник вопрос о целесообразности реализации имущества в условиях, когда аресты не были сняты, а также возбуждено исполнительное производство.
Управляющий по финансам Диана Бурангулова запросила у Министерства юстиции Коми информацию о всех членах семьи должника (дети, внуки) с указанием их фамилий, имен, отчеств, годов рождения, паспортных данных и адресов регистрации. Эта информация необходима для формирования конкурсной массы и оценки сделок с целью максимального удовлетворения требований кредиторов, сообщает "Комиинформ".