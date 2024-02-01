Тепло и скользко: погода в Коми 1 февраля

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Метеорологи Коми рассказали, какой будет погода в республике в первый день февраля.

Сегодня на территории региона ожидается облачная погода с прояснениями. Местами выпадет небольшой снег. Также синоптики предупредили о гололедице в некоторых районах республики. На юге Коми установится туман.