Тепло и скользко: погода в Коми 1 февраля
- 09:00 1 февраля
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- Татьяна Зубова
Метеорологи Коми рассказали, какой будет погода в республике в первый день февраля.
Сегодня на территории региона ожидается облачная погода с прояснениями. Местами выпадет небольшой снег. Также синоптики предупредили о гололедице в некоторых районах республики. На юге Коми установится туман.
Ветер южной четверти. В южной части республики его скорость не превысит 6-11 метров в секунду, в северной - 8-13 метров в секунду. Однако в некоторых районах возможны порывы до 15-17 метров в секунду, а на крайнем северо-востоке порывы могут достигнуть и 20 метров в секунду, здесь же специалисты прогнозируют метель.
Ночью температура остановится на отметке -5...-10С. Однако при прояснении может подморозить до -15С. Днем значительно теплее - около -2...-5С.
В столице Коми по сравнению с вчерашними показателями немного похолодало. Ночью температура воздуха опустилась до -8...-10С, днем - около -4...-6С. Ветер (6-11 метров в секунду) подует с юго-запада и с юга.